Un Noël particulier dans la vallée de la Vésubie

Dans le village de Saint-Martin-Vésubie, la solidarité s'organise pour les sinistrés. Une association leur a préparé des repas pour le réveillon de Noël. "Il y a 150 repas qui ont été prévus et qui vont être distribués pour mettre un petit peu de baume au cœur aux gens sinistrés de notre commune", a-t-on expliqué. Pour remonter le moral des 1 500 habitants, le père Noël et ses lutins ont fait le déplacement. Des dons affluent de partout dans l'Hexagone. Ils permettent d'offrir des cadeaux aux enfants de Saint-Martin-Vésubie. "On a eu beaucoup de mal à se mettre dans l'ambiance des fêtes, mais pour nos enfants, il n'y a que ça qui compte et le fait de se retrouver tous ensemble. (...) Il y a eu beaucoup de dons, beaucoup d'actions pour nos enfants et ça nous fait vraiment très chaud au cœur", s'est exprimée une mère. "Tout le monde est là pour nous, donc il faut qu'on avance, qu'on fasse vivre le village à nouveau (...) Il faut tourner la page, voir le côté positif maintenant", s'est confié un père de famille cette fois. Une centaine de maisons ont été détruites par la tempête Alex. La reconstruction des routes commence, et comme promis, la piscine est à nouveau remplie. "Elle est aujourd'hui chauffée. Tout va bien de ce côté. Le seul problème, malheureusement, c'est qu'on n'a pas eu l'autorisation d'ouvrir. L'État nous a dit : pas avant le 20 janvier", a indiqué le maire.