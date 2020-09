Un nouveau malus sur le poids des voitures neuves ?

Après le bonus-malus sur les émissions de CO2, une nouvelle taxe est à l'étude pour lutter contre la pollution. Il s'agit d'un malus supplémentaire lors de l'achat d'une voiture, basé sur le poids du véhicule. Les voitures familiales sont notamment visées, et la facture pourrait être lourde. Mais la masse des batteries handicape aussi les petites voitures électriques qui ne polluent pas. Qu'en disent les automobilistes, les concessionnaires et les constructeurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/09/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.