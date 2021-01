Un Nouvel An sous la neige

Pour la première fois, cette année, la neige a recouvert les plaines de Lorraine. Par endroits, il est difficile de circuler, certains habitants déblayent depuis le réveil. Au Lioran, dans le massif central, où il est tombé une trentaine de centimètres rien qu'aujourd'hui, le simple coup de balai ne suffit plus. La gare ne devrait pas rouvrir avant dimanche. Les rails, les quais ont été ensevelis. Yann Garcia, directeur adjoint de l'établissement de maintenance à la SNCF d'Auvergne déclare : "On est face à des conditions vraiment extrêmes. La région connaît la neige, mais ne la connaît pas si abondamment en si peu de temps. On a vraiment des conditions exceptionnelles". Dans les rues de la commune, c'est un balai incessant de déneigeuse. Certains câbles électriques ont cédé privant de courant plusieurs centaines de foyers. Ce soir, Enedis assure que la situation est rétablie dans tout le pays. Une trêve de courte durée, avant de nouvelle chute de neige attendue ce week-end.