Un petit coup de pouce pour les chèques-cadeaux

Dans la société Coyote, à 17 jours de Noël, le comité d'entreprise ne chôme pas. Cadeaux pour les enfants du personnel et traditionnel chèque-cadeau pour les parents. Elles viennent de le décider : cette année, il sera doublé. L'an passé, au-delà de 170 euros, les chèques-cadeaux étaient taxés. Mais depuis ce matin, la crise oblige, le plafond passe à 340 euros par salarié. De quoi encourager les CE à gonfler leur bon d'achat. "Cette année était difficile et qu'on n'a pas pu faire toutes les actions qu'on faisait auparavant. Il nous restait de quoi doubler la mise. C'est ça pour qu'on n'a pas hésité. Je pense que tout le monde en a besoin et ça fera plaisir aux collaborateurs", a expliqué Aurore Leroy, secrétaire adjointe du CSE de Coyote. Avec ce coup de pouce, le gouvernement espère booster les ventes des petits commerces, ceux qui ont le plus souffert. Cependant, ils sont peu nombreux à accepter les chèques-cadeaux. L'émetteur de bons d'achat Edenred Kadéos vient donc de créer un site Internet pour les inciter à s'inscrire. Depuis cette année, il existe même une carte-cadeau qui permet d'acheter uniquement des produits locaux et "made in France", La carte-française.