Un prix du baril négatif, comment est-ce possible ?

Cette nuit, le prix du pétrole américain est passé à - 37 dollars le baril. Et pour cause, il n'y a plus assez d'espace de stockage. Les dépôts, les citernes, les navires, ... Tout est plein d'or noir et la consommation mondiale a chuté d'un tiers à cause du confinement. Surproduction, pénurie, ... C'est toute l'économie mondiale qui est déréglée par l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.