Un pudding pour la Reine : qui sera le meilleur pâtissier ?

Casser des œufs, faire fondre du chocolat blanc et multiplier les fournées. Pour sa reine, toute une nation passe en cuisine. Car un concours de pudding couronnera bientôt le dessert officiel du jubilé des 70 ans de règne d'Elizabeth II. Jennifer, passionnée de pâtisserie, a répondu à l'appel sans hésiter. Sa recette pour gagner, deux gâteaux assemblés par de la crème et des framboises fraiches, mais surtout une décoration royale. Ce concours est réservé aux pâtissiers amateurs qui habitent au Royaume-Uni. Gâteaux, geler, mousses tous les desserts sont acceptés, alors pourquoi ne pas nous lancer ? Nous allons faire un Paris-Windsor, une base de chou comme un Paris Brest, mais à la sauce anglaise. Alors, avant de passer en cuisine, nous soumettons nos idées à ce chef Français installé à Londres. "Ce que j'ai remarqué, c'est que les Anglais aiment les goûts très francs, très prononcés, les choses qu'ils doivent reconnaître. Du coup, je pense que Vanille, fraise et rhubarbe, ce sera parfait", indique Nicolas Rouzaud, chef pâtissier "The Connaught pâtisserie". Il accepte de nous apprendre à réaliser une crème simple et gourmande. Une fois refroidie et battue, la crème pourra être pochée sur le gâteau. Mais avant, il y a un peu de travail, une pâte à choux et une compote de rhubarbe. Pendant la cuisson, nous préparons nos décorations. Des fleurs en pâte de sucre, disponible dans tous les supermarchés britanniques. La Reine a donné son nom au marché aux fleurs à Paris. Un clin d'œil qui on l'espère nous portera chance. La recette gagnante sera cuisinée et servie dans tout le pays lors des fêtes de rue du jubilé en juin prochain. TF1 | Reportage É. Stern, L. Barbazanges