Un Rafale en intervention survole Paris en passant le mur du son

Ce mercredi, à 11h52, une forte déflagration a été entendue à Paris et en Île-de-France. Il s'agissait d'un avion de l'armée de l'air qui volait au secours d'un avion de ligne. Ce dernier était injoignable par radio. Ainsi, les contrôleurs aériens ont donné l'alerte et l'armée a dépêché un Rafale de Saint-Dizier, l'autorisant exceptionnellement à franchir le mur du son, soit la vitesse de 1 224km/h. Une intervention moins discrète que d'ordinaire, mais quasi quotidienne pour les militaires.