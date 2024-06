Un règlement de compte meurtrier pour 80 euros à Saumur

Lundi 3 juin 2024, un jeune homme de 21 ans est décédé lors d'une fusillade, alors qu'il discutait à l'extérieur du restaurant de Saumur (Maine-et-Loire). Vers 18h, une voisine du troisième étage entend des coups de feu et filme un homme qui s'enfuit à bord d'une voiture noire. Deux hommes sont touchés et se réfugient à l'intérieur du restaurant Royal de Saumur. L'un d'entre eux, blessé à la main, s'enfuit par une porte sur le côté. L'autre jeune est touché à l'abdomen et ne survit pas à ses blessures. Sans antécédents judiciaires, il est le fils d'un restaurateur apprécié dans le quartier. Certains évoquent un différend avec le jeune homme blessé, une dette d'argent d'environ 80 euros. Le jeune homme décédé, lui, serait une victime collatérale. Aucun lien n'est pour l'instant établi avec du trafic de stupéfiants. L'enquête est en cours, mais le tireur et ses complices n'ont toujours pas été interpellés. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec