Un restaurant reste ouvert pour les chauffeurs routiers en Haute-Loire

Confinement oblige, les restaurants devraient fermer totalement leurs portes. Mais à Yssingeaux dans la Haute-Loire, "La Petite Auberge" continue de servir. Son patron a obtenu une dérogation lui permettant de proposer aux chauffeurs de camions une douche et un repas chaud. Ces derniers se voient souvent refuser l'accès aux sanitaires dans les aires d'autoroute ou les entreprises qu'ils livrent.