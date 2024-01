Un révéillon en vigilance orange dans le Pas-de-Calais

Une pluie régulière et intense sur un sol qui n'arrive plus à évacuer l'eau de la rivière en crue. Des quartiers entiers de Neuville-sous-Montreuil déjà sous les eaux. Certains habitants se préparent à une nuit difficile. Frédéric fixe des planches devant ses portes, une protection dérisoire pour se rassurer un peu. Elles ont servi en novembre dernier lors de la précédente crue. Dans la maison, l'humidité est encore partout, les murs sont à peine secs. Voir les eaux montées à nouveau est un énorme coup dure. Profitons d'une petite accalmie, son voisin tient à nous montrer l'état du jardin. Les fossés sont pleins, l'eau s'infiltre partout. Le niveau monte inexorablement. Pourtant, les pompes du villages tournent à plein régime depuis des heures. Problème, les bassins d'expansion sont presque pleins, 50 à 80 millimètres de pluies intenses sont attendues dans la nuit de ce 31 décembre. En Bretagne, pas de vigilance crues mais de la foudre. Elle a touché la tour de contrôle de l'aéroport de Brest cette nuit. Il est aujourd’hui à l'arrêt le temps de réparer les équipements électroniques hors d'usage. Tous les vols annulés pour 3 800 passagers jusqu'à mardi. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Fiat, P. Humez