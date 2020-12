Un réveillon pas comme les autres : comment les Français s'organisent-ils ?

Le 31 décembre, près de 100 000 policiers seront mobilisés, avec des contrôles visibles dès 20 heures. Une consigne stricte d'intervention a été également donnée pour empêcher les fêtes clandestines. Le réveillon sera particulier. Pour autant, les Français ont-ils l'intention de marquer l'évènement ? Si vous rêviez d'une fête avec beaucoup de monde, ce ne sera pas pour cette année. Alors, il y a ceux qui ont renoncé à toute célébration. Et puis, il y a les autres : ceux qui vont tout faire pour en profiter malgré tout. Un réveillon en petit comité, c'est ce qu'organisent trois copines. Elles ont décidé de se retrouver et de passer la soirée ensemble le 31 décembre. Et il n'est pas question de se laisser abattre. Côté menu, elles ont prévu de se faire plaisir. Des blinis, du saumon et de la crème, du tarama seront servis à table. En Moselle, Amélie, Nathan, Hugo et Maxime, un groupe d'amis, se font tester pour pouvoir profiter d'une fête dans la limite recommandée des six personnes. "Personnellement, j'ai des parents qui sont à risque. Donc on s'est organisé comme ça et je pense qu'on va passer une super soirée", explique l'un d'eux.