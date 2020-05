Un salarié infecté au Covid-19 sur son lieu de travail peut-il poursuivre son employeur ?

Les entreprises s'apprêtent à redémarrer le 11 mai alors que le virus circule toujours. Ce qui pose la question de la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. Si un salarié est contaminé après avoir repris le travail, peut-il poursuivre son employeur devant les tribunaux ? Que dit la loi ? On fait le point.