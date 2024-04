Nantes : le sauvetage héroïque des occupants d'une voiture emportée par les flots

Devant la maison de Marylène Hamon, il y a deux jours, une voiture arrive à toute vitesse dans un virage. Une sortie de route brutale. "La voiture a pris le trottoir, est montée sur la barrière, et a atterri dans la rivière", raconte-t-elle. Avec son fils, elle sort de la maison et réagit très vite. Le conducteur et un passager sont à bord du véhicule. Une jeune femme sort, son ami reste immobile, il est tétanisé au milieu de la rivière. Christophe Hamon, le fils de Marylène, prend alors les choses en main. "Je suis descendu, j'ai attaché une corde et je l'ai lancé sur la voiture pour récupérer la personne posée dessus", explique-t-il. Puis avec sa mère, ils tirent sur la corde, et mettent la personne en sécurité en attendant les secours. Leur courage est salué par tous les voisins. Ces derniers mois, huit accidents ont déjà eu lieu à cet endroit, et à trois reprises, Marylène est arrivée la première pour aider les victimes. La famille Hamon attend avec impatience que cette route départementale soit mieux aménagée, pour sa sécurité et celle des automobilistes. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon