Un scrutin sans surprise ? : L'enjeu de la participation pour Poutine

En une poignée de secondes, une femme met le feu à un isoloir dans un bureau de Moscou. Ailleurs en Russie, du colorant est versé dans une urne où se trouvent des bulletins de vote. Des incidents rarissimes à l'échelle du pays, mais qui ternissent la chorégraphie décidée par le pouvoir. Trois jours de vote pour une élection sans opposition et sans surprise. "Je veux la paix et je vote pour le programme de Poutine", s'exprime une dame. Ce sont des mots régulièrement entendus à la télévision officielle, qui présentent Vladimir Poutine comme le faiseur de paix et l'Occident comme l'agresseur. Il n'y a pas vraiment de vote avec cette élection, Vladimir Poutine sera réélu dès le premier tour. Maintenant l'enjeu pour le Kremlin, c'est d'avoir le taux de participation le plus élevé possible pour tenter de donner du poids à ce scrutin. C'est un vote sans oppositions. Trois autres candidats approuvés par le pouvoir participent à l'élection. D'après l'un des rares instituts de sondages indépendants, Poutine conserve l'appui d'une large majorité de la population. Mais le président russe ne veut pas simplement être réélu, il compte transformer ce vote en plébiscite. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, L. Dabbakh