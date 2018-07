Un skieur disparu identifié grâce à Internet, 64 ans plus tard

Le frère de Roger le Masne avait disparu dans le Val d’Aoste en 1954. Le 22 juillet 2005, des restes humains et des accessoires avaient été retrouvés sur les lieux, mais l'enquête a piétiné. La police italienne avait donc lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter d’identifier la victime. Il s'agit bien du skieur français disparu il y a 64 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.