Un soldat nord-coréen a réussi à fuir vers la Corée du Sud

S'évader à travers une frontière réputée absolument infranchissable : c'est ce qu'a réussi à faire un soldat nord-coréen, il y a quelques jours, au péril de sa vie. Il a été la cible d'une quarantaine de tirs pendant sa fuite. Grièvement blessé après avoir été touché par au moins quatre balles, le fugitif a été transporté dans un hôpital sud-coréen. Après de multiples opérations, ses jours ne sont plus en danger. Les détails de cette défection spectaculaire en plateau avec Michel Scott. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.