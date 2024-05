Un statut pour les repentis : le plan du gouvernement contre les trafiquants

Des dizaines de mafieux sont derrière les barreaux. En tout, 350 condamnations. C’était en 1986 à Palerme. Le premier maxi-procès contre la mafia italienne est permis grâce à Tommaso Buscetta, un parrain sicilien qui dévoile presque tout ce qu'il sait sur son organisation. C’est le plus connu des repentis italiens. C’est une histoire qui donne des idées à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui aimerait copier ce système en France. De l’autre côté des Alpes, il est en effet devenu incontournable dans la lutte contre le crime organisé. En France, le ministre de la Justice pense que ce modèle permettra d’obtenir des résultats inédits dans la lutte contre le trafic de drogue. Le ministre veut proposer aux repentis une réduction de peine et un nouvel état civil, concrètement, une nouvelle identité secrète pour lui et sa famille. En échange, il devra fournir des informations déterminantes dans le démantèlement de réseaux criminels. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Belot