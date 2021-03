Un système de restaurant "0 Covid" expérimenté à Colmar

Le temps d'un repas, ils vont jouer les faux clients pour une expérimentation unique à son genre. Ces chanceux redécouvrent par la même occasion le plaisir de s'asseoir à la table d'un restaurant. "Ça fait du bien, ça manquait ce côté convivial", disent-ils. L'établissement est évidemment fermé au public, mais ouvert à toutes les solutions anti-Covid. À table, les masques sont rangés. Des parois de séparation en plexiglas, haut de 50 cm, stoppent les projections. Elles ont été mesurées scientifiquement. "Ça permet de protéger, de sécuriser les espaces qui deviennent privatifs. Le pain, le verre et tout ce qui est bouteille restent dans l'espace de chacun des convives", explique le Dr Jean-Michel Wendling, membre du Comité scientifique de la ville de Strasbourg. Avant de prendre place, la table est désinfectée avec une lampe à LED UV. Les faux clients ont même le temps de passer un test directement dans le restaurant grâce à cet appareil portatif. "Un test salivaire PCR dont le prélèvement est indolore, qui encourage les personnes à se faire dépister et jouer le jeu", selon Sofia El Annabi, business developer chez SkillCell. En cuisine, l'organisation a été repensée. Four, frigo, plaque... Chaque cuistot travaille avec son matériel dédié. "On a fait en sorte que chaque personne ait un poste à lui et qu'il soit bien équipé pour éviter tout croisement", précise le chef étoilé Éric Girardin. Avant d'être servies, les assiettes passent aussi sous la lampe à LED UV pour éliminer 99% des agents pathogènes, sans altérer la saveur des aliments. Cet arsenal complet est testé et analysé depuis plusieurs mois. Selon le Dr Jean-Michel Wendling, "la mise en place de l'ensemble de ces dispositifs permettrait d'être dans une situation de sécurité et de réduire le risque, qui ne peut jamais être zéro". Un laboratoire de l'innovation suivi par le ministère de la Santé. Peut-être un avant-goût du futur restaurant de l'après-Covid.