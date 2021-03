Un tableau de Klimt restitué par la France à une famille juive spoliée en 1938

Conservée au musée d'Orsay depuis près de trente ans, cette œuvre de Gustav Klimt va être restituée aux ayant-droits de Nora Stiasny, une Autrichienne juive, victime de l'Holocauste. "Rosier sous les arbres", l'œuvre du peintre autrichien est acheté en 1911 par un collectionneur. Il en fait don à sa nièce Nora en 1938 durant l'occupation en Autriche. Ruinée et persécutée, la jeune femme vend sous la contrainte la toile aux nazis à un prix dérisoire. Elle meurt dans un camp polonais en 1942 avec son mari et son fils. La toile réapparaît quarante ans plus tard. La France en fait l'acquisition auprès d'une galerie d'art suisse, ignorant l'histoire chargée de cette peinture. C'est grâce à la chercheuse autrichienne Ruth Pleyer que la vérité de ce tableau a pu être dévoilée. Depuis vingt ans, elle enquête sur les spoliations dont fut victime cette famille et a pu retrouver ses descendants. C'est le juste retour d'un bien a déclaré la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. C'est la seule œuvre de Gustav Klimt présente dans les collections publiques françaises.