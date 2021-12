Un toit et un travail pour le SDF qui a sauvé un brocanteur des flammes à Lyon

Il ne lâche plus les clés de son appartement dans lequel il a passé lundi soir sa toute première nuit et dont il est fier de nous montrer les photos. “J'ai pu prendre une bonne douche bien chaude et j'ai dormi comme un bébé dans un vrai lit. Je suis vraiment content. Nouveau départ pour ce sans-abri de 36 ans devenu un héros après avoir sauvé une vie. Le 29 novembre dernier, Fabrice avait bravé les flammes pour extraire un brocanteur de sa boutique du Vieux-Lyon. La préfecture s'était engagée alors à lui proposer un logement social. Une pétition citoyenne recueille 50 000 signatures et même une cagnotte en ligne pour l'aider à sortir de la rue “Fabrice, c'est vraiment quelqu'un de bien, au gros cœur, c'est super quoi”. “Ça m'a vraiment touchée de voir que quelqu'un était capable encore d’acte héroïque”. L'ancien SDF devra tout de même s'acquitter d'un loyer modeste d'une centaine d’euros. Mais un employeur lui a déjà promis un travail de manutentionnaire en janvier. La ville devrait aussi lui décerner une médaille pour son acte héroïque. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi