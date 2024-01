Un travail, mais pas de toit

Bientôt seize mois qu’il dort, tous les soirs, dans son véhicule sur le parking d’un supermarché. Et pourtant, Patrick est chauffeur de bus, il a même signé un CDI, voilà deux mois, avec la RATP. Il a 57 ans, et pour l’heure, aucune solution. La RATP, son nouvel employeur, a pris connaissance de la situation et l'aide aujourd'hui activement dans ses démarches pour peut-être, bientôt, obtenir un logement social. À la place de la Bastille, une distribution alimentaire est organisée par les Restos du Cœur. Dans la foule, plusieurs sans-abris qui travaillent le jour et n’ont aucun logement. Sami est l'un d'entre eux. Depuis cinq mois, il est sous contrat avec une entreprise pour s’occuper du nettoyage dans les rues de la capitale. Il a déjà effectué en vain des démarches pour obtenir un logement social. En attendant, c’est la rue qui l'accueille. Dans la capitale, il y a de plus en plus de tentes, alors que le froid s’installe. Hyacinthe est aussi ce qu’on appelle un travailleur précaire dans un métier en tension, où l’on recherche en permanence des salariés. Il est chef de rang dans un restaurant parisien. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta