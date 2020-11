Un vaccin contre le Covid annoncé efficace à 90% : comment s’en assurer ?

Rarement, dans l'histoire moderne, un vaccin a été attendu avec tant de ferveur. Il était 12h45 ce lundi lorsque deux laboratoires, qui travaillent depuis des mois main dans la main, ont annoncé la mise au point d'un vaccin extrêmement efficace. Dans un laboratoire du Michigan aux États-Unis, des chercheurs ont peut-être trouvé la solution au coronavirus. Un vaccin efficace à 90%. Deux géants pharmaceutiques se sont associés dans cette recherche, Pfizer l'Américain et Biontech l'Allemand. Leurs premiers résultats sont encourageants pour Albert Bourla, le PDG du laboratoire américain. "C'est un grand jour pour la science et l'humanité. Nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde", disait-il. L'efficacité du vaccin a été mesurée lors de la phase 3 des essais, l'ultime étape avant une homologation. Les laboratoires ont comparé deux groupes de 20 000 personnes. Le groupe 1 a reçu le vaccin tandis que le groupe 2 uniquement un placebo. Ces cobayes ont ensuite repris le cours de leur vie dans cinq pays où le virus circule activement. Et 28 jours plus tard, 90% des personnes qui avaient reçu l'injection étaient immunisées. Ce lundi, les bourses européennes et américaines, mais aussi le prix du pétrole, se sont envolées, dopées par l'annonce d'un vaccin efficace à 90%. Donald Trump s'est empressé de réagir. "La bourse est en forte hausse, un vaccin arrive bientôt. Efficacité de 90%. Quelle excellente nouvelle ! ", a-t-il twitté. Joe Biden, lui aussi, salue un immense espoir. "Je félicite les femmes et les hommes talentueux qui ont contribué à réaliser cette percée et à nous apporter tant de raisons d'espérer", a-t-il dit. Ce vaccin est en cours d'examen par les autorités sanitaires américaines. Les laboratoires attendent leurs feux verts pour fournir jusqu'à 50 millions de doses dans le monde en 2021.