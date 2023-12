Un vent attise un violent incendie dans la Haute-Corse

Des rafales jusqu'à 190 kilomètres heure et un maquis en feu se dirigent vers les habitations de la commune de Quercitello (Haute-Corse) et de Brando (Haute-Corse). Patrick Sanguinetti, maire de Brando, est sur le terrain et il y a quelques minutes il nous décrivait la situation en direct : " Le feu descend vers des maisons. Il a déjà traversé la route pour partie, la route littorale. Et maintenant il est autour des maisons et il y a les pompiers qui sont en sécurisation et intervention. Le feu n'est pas maîtrisé parce qu'il est en cours, mais les moyens nécessaires ont été déployés." Dix-huit engins sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter de venir à bout des flammes, ainsi qu'une section militaire. En tout, cent personnes sont engagées. En plus du feu, le vent a engendré des perturbations dans les transports. Cent mille foyers sont privés d'électricité ce soir du samedi 2 décembre. TF1 | Reportage N. Gandillot