Un village balayé par une mini-tornade en Dordogne

L'épisode n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais la quantité de grêlons est impressionnante. À Mouleydier, c'est le vent qui a causé le plus de dégâts. Un arbre s'est totalement couché sur une voiture. Un photographe a pu capturer l'image de l'immense nuage, que l'on appelle une supercellule orageuse. L'eau s'est même infiltrée chez certains habitants. "J'ai essayé de réagir le mieux possible", s'exprime Franck Calazel, un habitant. Certaines rues de Bergerac se sont également retrouvées sous l'eau. Plus à l'Est dans la commune de Pomport, l'aller d'un habitant s'est transformé en rivière. La route devient très vite impraticable. Depuis la matinée de ce lundi 6 mai, le maire fait le tour des sinistrés. Au total, une dizaine de maisons a été touché. "Comme on est sur une commune quand même qui est assez vallonnée, forcément l'eau demande qu'une chose, c'est descendre.", s'exprime le maire. Au total, 500 foyers ont été coupés d'électricité dans le département, mais le courant devrait être rétabli dans la soirée. TF1 | Reportage A. Vieira, F. Gourdin