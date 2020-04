Un village de Haute-Garonne multiplie les initiatives de solidarité

À Castanet-Tolosan, un retraité récupère tous les jours les produits invendus généreusement offerts par le propriétaire d'une boulangerie. Ils les livrent ensuite à une trentaine de personnes âgées. Une autre senior décide d'agir à distance en appelant des octogénaires de sa commune pour s'assurer de leur bonne santé et tente de leur apporter un peu de compagnie. Dans un tout autre registre, un professeur de yoga donne des cours gratuits sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.