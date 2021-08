Un violent épisode d’orages et de grêles dans le Sud-Est de la France

Ce sont les communes de Pignans et de Gonfaron dans le Var qui ont été les plus touchées par un violent orage très localisé. En 1h30, l'équivalent de trois mois de pluie. Deux opérations de sauvetage ont été menées. Vingt-deux personnes ont été mises en sécurité par les pompiers du Var. Les habitants font tout pour évacuer l'eau à l'aide de moyens dérisoires. Les habitants sont extrêmement choqués par la montée rapide des eaux. D'autres orages ont éclaté dans les Bouches-du-Rhône, comme c'est le cas à Salon-de-Provence avec des trompes de pluie et de grêle. "Tout a été emporté, les poubelles, le mobilier urbain, les terrasses, les scooters ont été emportés. Les passants ont dû se réfugier dans les commerces, dans les habitations. On n'a jamais vu à Salon-de-Provence tomber autant de pluies en peu de temps", affirme Nicolas Isnard, maire (LR) de Salon-de-Provence. Près de 200 foyers sont privés d'électricité et 90 pompiers sont mobilisés. La préfecture appelle à la prudence, car les routes pourraient être fragilisées.