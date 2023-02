Une adolescente sauvée une semaine après le séisme

Ils ont levé les bras pour célébrer l'inespérée. Filmée par notre équipe, la jeune Amar, 13 ans, est à bout de force. Il faut faire vite, chaque seconde compte. Les sauveteurs l'emmènent au pas de course sous une tente. Pendant qu'on lui prodigue les premiers soins, les proches et voisins de l'adolescente attendent dehors. Ils ne réalisent toujours pas. “Ce sont eux qui l’ont retrouvé, c’est son équipe”, informe l’un d’entre eux, en nous montrant un sauveteur. Retrouver des survivants, l'espoir avait disparu à Antikya. Dans le quartier, les recherches étaient complètement à l’arrêt depuis ce lundi matin. Ce sauvetage inespéré ravive un immense espoir chez les secouristes. L’adolescente doit la vie à une femme, encore choquée. Ce matin, alors qu’elle marche près des décombres, elle aperçoit une main dépassée des gravats et prévient immédiatement les sauveteurs. Ses parents étaient aussi pris au piège à côté de leur fille. Ils n’ont malheureusement pas survécu. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Acala, F. Mignard, J Cressens