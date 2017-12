Une appli facilite les échanges de médicaments entre hôpitaux

Chaque année, les hôpitaux français détruisent l'équivalent de cinquante millions d'euros de médicaments et traitements parfois très onéreux, et dont la date de péremption est dépassée. Pour mettre fin à ce gaspillage, une solution très ingénieuse vient d'être trouvée, notamment par la start-up bretonne MaPUI Labs. Elle permet d'établir une meilleure traçabilité et de réduire les pertes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 04 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.