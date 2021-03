Une arnaque orchestrée par de faux notaires fait des dizaines de victimes

Une escroquerie à l'assurance-vie a fait des centaines de victimes partout en France. Certaines ont perdu l'économie de toute une vie. La technique utilisée par les malfaiteurs est bien rodée. Après avoir usurpé l'identité d'un vrai notaire, ils épluchent les avis de décès et contactent le proche d'un défunt par téléphone ou par mail. Ils annoncent à ce dernier qu'il est l'héritier d'une assurance-vie d'un montant alléchant. Pour cela, ils utilisent de faux documents officiels pour tromper la victime. Ces escrocs demandent en urgence 5% de la somme promise et une fois l'argent en poche, ils se volatilisent. L'identité de Me Cédric Blanchet a été usurpée par l'un de ces malfaiteurs. Chaque mois, ce notaire reçoit des appels d'une dizaine de victimes de tentatives d'escroquerie. Sa réponse est toujours la même : "si la compagnie d'assurance n'a pas pris contact avec vous, c'est probablement faux parce que les notaires n'ont pas d'informations sur un contrat d'assurance-vie". "Un notaire n'écrit jamais à une personne qu'il ne connaît pas, qui n'est pas client, pour lui demander de l'argent pour une quelconque opération", précise-t-il également.