Une astronaute américaine soupçonnée d'avoir commis le premier délit dans l'espace

L'astronaute américaine Anne McClain est accusée d'usurpation d'identité et d'accès irrégulier aux dossiers financiers de son ex-épouse depuis la Station spatiale internationale (ISS). Son ancienne conjointe, Summer Worden, a déposé plainte auprès de la Commission fédérale du commerce et auprès de l'inspection générale de la Nasa. Anne McClain avait accédé à leur compte bancaire conjoint sans sa permission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.