Var : ils trouvent 400.000 euros... en promenant leur chien

Le trésor était dans une vieille boîte de corn flakes, emballée dans un sac-poubelle. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets de 200 euros très abîmées, presque moisies. Le montant du butin est de 400.000 euros. Il a été déniché par le chien de deux couples de promeneurs, sur un sentier de la commune de La Londe-les-Maures (Var). Ils se sont rendus à la gendarmerie pour déclarer leur découverte. En réalité, dissimuler une telle trouvaille est passible d'une condamnation pour vol. Mais alors, une fois le magot déclaré, qui empoche la somme ? Ici, personne ne l'a réclamé et l'enquête pour retrouver sa propriétaire également n'a rien donné. Dans ce cas, la loi est claire. La somme va être partagée à moitié égale entre le propriétaire du terrain et le couple. Le propriétaire du terrain n'est autre que la mairie. La commune va donc toucher 200 000 euros. Le maire n'a pas encore décidé de ce qu'il allait en faire. Les chanceux promeneurs vont aussi toucher la même somme. Ils ont souhaité garder l'anonymat. L'histoire ne dit pas s'ils ont récompensé leur chien pour son flair en or. TF1 | Reportage P. Géli, G. Scanff