Une catastrophe écologique à Sri Lanka : un porte-conteneurs en flammes depuis douze jours

Une épave fumante que les pompiers arrosent encore et encore. Voici ce qu’il reste du MV X-Press Pearl. Depuis maintenant douze jours, le porte-conteneurs se consume à l’entrée du port de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Selon les autorités, l’essentiel de la cargaison, qui inclut notamment 25 tonnes d’acide nitrique et de la soude caustique, a été détruit. Plus grave encore, des millions de granulés plastiques tombés du navire , se sont échoués sur le littoral. La pêche est désormais interdite. “Nous avons 4 500 familles de pêcheurs. La plupart des villageois vivent de cette activité. C’est donc une catastrophe pour eux.”, précise un habitant du secteur. “L’autorité de l'environnement a identifié dix zones gravement polluées et nous avons déployé 975 personnes. mais il y a beaucoup d’autres zones où nous devons aussi déployer des volontaires”, précise une dame. C’est un travail titanesque et une catastrophe écologique sans précédent pour le pays. Les autorités sri lankaises ont annoncé dimanche qu’elles allaient poursuivre l’armateur du bateau. Selon elles, le capitaine aurait remarqué une fuite d’acide nitrique dès le 11 mai sans en tenir compte.