Une centaine d'otages aux mains du Hamas : Israël dans l'angoisse

Garder son sang-froid et ne pas céder à la terreur, c’est l’effort que s’inflige Yoni Asher, père et mari d’otages israéliens, dans la maison vide où manque cruellement sa femme et ses deux petites filles de cinq et deux ans. Il brandit une photo après avoir été contraint de les reconnaître sur une vidéo diffusée en boucle sur les réseaux sociaux. La vidéo a été mise en ligne par les milices du Hamas. Le père de famille n’a pu qu’entériner leur prise d’otage dans un kibboutz, tout près de la bande de Gaza. Il faut reconnaître les siens sur des vidéos de propagande. Ils sont des militaires, mais aussi des civils, comme le tout jeune garçon sur la vidéo qu’on oblige à réclamer sa mère. Ou encore une grand-mère, un peu perdue et embarquée dans une voiture de golf et dont la petite fille s’est écriée sur les réseaux, " C’est ma grand-mère-là ! Elle s’appelle Yaffa Adar, elle a 85 ans !! Elle a fondé le kibboutz de ses deux mains". Les visages sont de plus en plus nombreux sur le site israélien qui met en ligne les portraits de ceux dont on est sans nouvelle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C. Bayle