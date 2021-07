Une quarantane de millions d'euros de cryptomonnaie volatilisés : que s’est-il passé à Dijon ?

Il pensait avoir trouvé la bonne affaire pour gagner de l'argent, mais il a tout perdu. Dix mille euros investis dans des monnaies virtuelles, qui se sont volatilisées du jour au lendemain. Pour ne pas inquiéter ses proches, le jeune homme de 28 ans que nous avons rencontré préfère témoigner à visage caché. "On n'y croit pas, puis après on se dit : purée, ça y est je me suis fait avoir. Je fais partie de ceux qui se font avoir. Et on essaie de remuer ciel et terre, on n'arrive plus à manger, on dort difficilement. On se dit : bah voilà, on a perdu trois ans d'économie. On était prêt à prendre un risque de plus ou moins 10%, peut-être un peu plus, mais pas se faire voler", confie-t-il. Comme lui, 2 000 à 4 000 investisseurs ont fait confiance à RR Crypto. Créée en 2019 près de Dijon, comment fonctionnait cette association ? Un conseiller vous propose d'acheter des cryptomonnaies sur Internet, des Bitcoin par exemple. Comme pour tout placement, l'association prend ensuite entièrement la main sur les fonds et réalise des transactions pour faire fructifier votre argent. Un système très rentable pendant plusieurs mois.