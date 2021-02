Une collégienne de 14 ans tuée d'un coup de couteau lors d'une rixe entre bandes dans l'Essonne

Il est environ 15h30 lundi soir lorsqu'une dispute éclate dans une commune de 5 000 habitants au sud de l'Essonne, d'ordinaire réputée calme. La rixe oppose des jeunes du village de 13 à 16 ans à d'autres venus de la commune voisine de Dourdan. D'après les témoignages, une collégienne de 14 ans tente alors de s'interposer, mais elle reçoit un coup de couteau dans le ventre, non loin du collège du Pont De Bois où elle avait été scolarisée. Les secours la transportent à l'hôpital, mais la jeune fille décède quelques heures plus tard. À Saint-Chéron, tout le monde ou presque connaissait la victime Lilibelle G., dernière d'une fratrie de 4 enfants. Sur les réseaux sociaux, la famille reçoit des messages de condoléances. Mais par crainte d'attiser les tensions, rares sont ceux et celles qui acceptent de parler. À Saint-Chéron, Dourdan et toutes les communes proches, les patrouilles de gendarmes ont été renforcées. Une vigilance et une surveillance accrue ont été mises en place par les autorités pour éviter toute nouvelle rixe entre bandes rivales. Une enquête pour meurtre sur mineur de 15 ans et violence en réunion avec préméditation a été ouverte. Trois mineurs ont été interpellés. Trois autres, dont l'auteur présumé connu pour deux autres infractions sans violence, se sont rendus à la police dès hier soir.