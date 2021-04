Une commune du Jura tombe sur un magot après avoir racheté une vieille maison

Dans l'une des chambres de la bâtisse, il y a quelques jours, le maire a découvert une pochette dans un coffre-fort et est resté sans voix. Elle contenait en tout 150 000 euros en pièces d'or. La demeure n'en finit pas de révéler ses secrets. Le printemps dernier, l'équipe municipale avait déjà mis la main sur un premier magot, des lingots et d'innombrables pièces d'or. Au total, le trésor s'élève à 650 000 euros. "C'est dans cette pièce qui ne paie pas de mine que nous avons trouvé le trésor. Là, en bas, il y avait des bocaux dans lesquels il y avait des pièces. Et au fond, il y avait des lingots. Ma première réaction, quand j'ai sorti d'abord les pièces des bocaux, ah il faut aussi la collection des pièces. Mais moi, je n'ai pas vu que c'était de l'or", a raconté Martine Riallan, directrice générale des services à la mairie de Morez. La maison, achetée par la mairie pour être réhabilitée, appartenait aux Jobez, une famille de négociants établis à Morez depuis des générations. Les quatre frères et sœurs, aujourd'hui décédés, n'avaient pas d'enfant. Ils laissent derrière eux ce fabuleux trésor. Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.