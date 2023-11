Une crue historique dans la Haute-Savoie

À Étrembières (Haute-Savoie), tout un quartier est sous un demi-mètre d'eau. Ce mercredi après-midi, les habitations de ce hameau étaient toujours inondées. Cette nuit, Nadia a tout juste eu le temps d'évacuer ses enfants avant la montée des eaux. Peu de choses ont pu être sauvées. Le constat est le même chez les voisins, il est impossible de tout sauver. Sur soixante maisons, près d'une trentaine sont touchées. Pour la plupart des habitants, il faudra passer la prochaine nuit à l'hôtel. Hier soir, les violentes pluies et la fonte du manteau neigeux ont fait déborder les cours d'eau. Le débit de l'Avre a atteint 1 200 mètres cubes par seconde, à certains endroits. De l'eau et de la boue charrient jusque dans les maisons d'un lotissement à Magland (Haute-Savoie). Ici, quatre personnes ont été évacuées, et une centaine dans tout le département. Pour venir en aide aux habitants, 150 pompiers ont été mobilisés. Les rivières ont amorcé leurs lentes décrues, mais certaines routes restent fermées à la circulation. Les autorités appellent à la prudence jusqu'au retour à la normale. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand, R. Ribieiro