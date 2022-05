Une église du Lot-et-Garonne retrouve son chef-d'œuvre

C'est une pièce unique, un Rembrandt du XVIIe siècle. Cette toile de maître n'est pas exposée au Louvre, mais dans l'église du Mas-d'Agenais, un petit village de 1 500 habitants du Lot-et-Garonne. "On est venu visiter la région. En fait, on est tombé sur un chef-d'œuvre", lâche un visiteur. Restauré pendant plusieurs années à Bordeaux, le tableau vient d'être rapporté au village avec la plus grande prudence. Estimé à 90 millions d'euros, tout a été mis en place pour le protéger. "Le tableau est dans un écrin blindé, avec des vitres blindées de très haute sécurité. L’écrin en lui-même pèse une tonne. C’est impossible d’ouvrir la porte sans qu'il n'y ait au minimum trois personnes qui interviennent", assure Claude Lagarde, maire de la commune, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Son prix représente 70 années de budget pour la municipalité. Alors, certains se mettent à rêver. Mais pour la plupart des habitants, c'est l'emblème du village et une partie importante de l'économie touristique. "Avec le Rembrandt, ce village va changer de vie", prévoit Béatrice Touton, restauratrice au Mas-d'Agenais. Tant qu'il sera élu, le maire ne vendra pas l'œuvre. Ce Rembrandt reste donc le seul au monde à n'être exposé ni dans un musée, ni chez un particulier. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux