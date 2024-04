Une élève de 12 ans rouée de coups devant son collège à Montpellier

Elle recevait des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ce mardi, dans l’après-midi, à la sortie du collège, une fille est prise à partie par une vingtaine d’adolescents. Trois d’entre eux la jettent au sol et la frappent violemment. Atteinte d’une hémorragie cérébrale, l’adolescente est transportée à l’hôpital de Montpellier et placée en coma artificiel. L’une de ses camarades de classe, soupçonnée d’avoir harcelé Samara pendant plusieurs mois, a été placée en garde à vue et reconnaît avoir porté des coups, d’après le procureur de la République. Deux autres adolescentes ont été interpellées. La grand-mère de Samara l’affirme, les membres de l’établissement ne l’ont pas protégé. “Ils ont vu, juste au bord de l’établissement, ma petite fille se faire traîner, se faire donner des coups de pied. On n'envoie pas son enfant à l’école pour qu’elle soit massacrée”, explique-t-elle. Un cas de harcèlement avait déjà été signalé dans le collège, une enquête judiciaire est en cours. Toujours hospitalisée, Samara s’est réveillée dans l’après-midi. Ses jours ne sont plus en danger. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia