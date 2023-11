"Une étrange lumière blanche" : le tir d'essai d'un missile surprend des habitants des Landes

L’étrange lumière s’est manifestée par un grondement et une lueur qui grossit dans le ciel. Derrière son téléphone, Brice, un témoin, a lui aussi paniqué. Rassurez-vous, il s'est remis de ses émotions depuis. Le mystère est levé dans la soirée, avec le message du ministre des Armées, Sébastien Lecornu : “Premier tir d'essai réussi du missile balistique stratégique M51.3 !” Autrement dit, c’est un nouveau missile de type nucléaire, conçu pour être lancé par les sous-marins français. À bord, chaque missile est une sorte de fusée qui pèse plus de 50 tonnes chacune. Lors d’un tir, il sort de l’eau, allume son moteur, puis monte dans l’espace avec une trajectoire en cloche. Lors du test du samedi 18 novembre, sans aucune charge nucléaire, le missile a fini sa course dans l'Atlantique. Selon Lova Rinel, une experte en dissuasion nucléaire et chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique, le test est aussi une démonstration de force classique. Aller plus vite, plus loin, plus fort, la France a fait évoluer l’arme nucléaire en permanence. C'est indispensable pour garder une dissuasion crédible. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Vieira, C. Devaux