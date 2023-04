Une famille morte dans un incendie : le père, désespéré, témoigne

On rencontre un homme à bout de force. Nicolas suit un lourd traitement médical, souffre de plusieurs blessures et s'exprime difficilement. L'incendie de sa maison, à Charly-sur-Marne dans l'Aisne, est survenu le six février dernier. Le père de famille a été évacué du rez-de-chaussée, inconscient. Au deuxième étage, son épouse et sept enfants âgés de deux à quatorze ans décèdent, asphyxiés par les fumées. Selon les experts, le sèche-linge en fonctionnement a provoqué l'incendie au rez-de-chaussée. Ils étaient tous endormis quand les premières fumées s'en sont échappées. Son épouse monte alors à l'étage pour protéger les enfants. Lui, tente d'éteindre les flammes, sans succès. Des vêtements prennent feu dans l'escalier, il est pris au piège. Nicolas répond à ceux qui lui reprochent d'être le seul survivant, alors qu'il a tout fait pour sauver sa famille. Il a toujours un fils, qui n'était pas présent cette nuit-là. C'est pour lui, dit-il, qu'il s'accroche encore à la vie. TF1 | Reportage B. Christal, P. Mislanghe, JF. Guinle