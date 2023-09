Marseille : une femme blessée chez elle par une balle perdue

Des impacts causés par des armes de guerre. Sur les façades de cette cité assez tranquille du sud-est de Marseille, ils témoignent de la violence de la fusillade survenue ce dimanche vers 23 heures. Deux jeunes sur un scooter s’arrêtent ici, ils tirent plus de 20 fois à l’aveugle. L’une des balles va atteindre en plein visage une jeune femme de 24 ans dans sa chambre. C’est un voisin de 17 ans qui se précipite pour tenter de la sauver. La victime est actuellement en état de mort cérébrale. Le quartier est traumatisé. Un constat glaçant et un bilan qui aurait même pu être encore plus lourd puisque deux autres appartements ont été traversés par des balles. Heureusement, les deux dames n’ont pas été blessées physiquement. Mais elles ont été rapidement prises en charge par une cellule psychologique. La fusillade de ce dimanche a surpris tout le monde, même les policiers. C'est le symbole d’une montée de la violence liée au trafic de drogue. Depuis le début l’année, pour la seule ville de Marseille, 42 personnes sont mortes et 110 ont été blessés. TF1 | Reportage M. Perrot, É. Bonnot