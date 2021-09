Une femme séquestrée pendant trois ans en Charente-Maritime

Séquestrée pendant trois longues années par sa mère et sa sœur aînée, c’est en s'échappant par cette fenêtre que la jeune fille de 25 ans a mis fin à son calvaire. Violentée à plusieurs reprises, régulièrement privée de repas, cette nuit-là , elle s’est réfugiée chez une voisine qui ne l'avait jamais vue. Dans un habitat très insalubre, la famille vivait recluse, sans eau ni électricité. Dans la boîte aux lettres, une convocation au commissariat, urgente et non datée. La mère de famille ne s’y rendra jamais. Dépôt de plaintes et témoignages du voisinage, le maire de la commune a alerté le parquet de Sainte en 2020. Mais aucune infraction n’a été constatée. Comment cette famille, installée ici depuis 20 ans, a-t-elle perdu pied ? Les deux jeunes filles ont fait des études et l’aînée s’était même présentée aux élections municipales en 2014. Dans un communiqué, le procureur de la Rochelle invoque “un rite religieux suivi à la lettre par sa mère et sa sœur”. Très affaiblie, la victime est toujours hospitalisée, sa mère et sa sœur ont été mises en examen pour séquestration de nature criminelle et placées en détention provisoire.