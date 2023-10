Une filière djihadiste venue du Caucase ?

Au cœur de Paris, en mai 2018, un homme de 19 ans succombe à une attaque au couteau. L'attentat avait été revendiqué par l'Etat islamique. Le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty a été assassiné devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Et le vendredi 13 octobre 2023, le professeur Dominique Bernard a été tué à Arras (Pas-de-Calais). Dans chacune de ses affaires, l'assaillant vient d'une région à 3 000 km de notre pays, le Caucase du Nord, principalement de Tchétchénie et d'Ingouchie. Ces deux Républiques sont issues de la Fédération de Russie dont une partie des habitants a fui la guerre dans les années 2 000 pour gagner l'Europe et la France. En 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, une note de la DGSI est consacrée à la mouvance islamiste nord-caucasienne. Entre 2018 et 2020, six affaires mettent en lumière l'implication d'homme nord-caucasien dans des projets djihadistes dans l'Hexagone. Peu nombreux, ceux qui se radicalisent sur notre territoire appartiennent souvent à la deuxième génération. De très jeunes hommes qui pratiquent un islam plus radical que celui de leurs ainés. La France n'est pas le seul pays occidental à avoir été touché par le djihadisme nord-caucasien. Les Etats-Unis sont aussi concernés. TF1 | Reportage J. Garro, G. Vuitton