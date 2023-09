Une hausse inquiétante des règlements de comptes à Marseille

Un cordon de sécurité, une dépouille au sol. Ces images se sont répétées cette année 2023 à Marseille. Quarante-quatre victimes liées au trafic de drogue, c'est du jamais-vu. Elles sont toutes très jeunes, 25 ans en moyenne. Trois d'entre elles n'étaient pas ciblées, n'ayant aucun lien avec le trafic de stupéfiants. Les 41 autres sont déjà connues de la police. Mais alors comment mettre fin à ces règlements de comptes ? Il y a 3 500 fonctionnaires de police dans les Bouches-du-Rhône, renforcés ces derniers mois par 400 policiers à la sécurité publique, 21 à la police judiciaire et deux groupes d'enquêteurs spécialisés. Sans oublier la CRS 8, une unité spécialisée déployée pour l'instant en fonction des besoins. Et dès l'automne, elle restera de façon permanente. Mais pour le ministre de l'Intérieur, il ne faut pas viser uniquement les trafiquants, mais aussi les consommateurs. Comme sanctions, 11 500 amendes ont été dressées pour consommation de stupéfiants depuis le début de l'année et 70 points de deal ont été démantelés. Pas de quoi rassurer les policiers, ils le disent eux-mêmes, c'est une guerre sans fin TF1 | Reportage M. Bajac, A. Guillet, M. Belot