"Une honte", "un scandale" : Indignation en Bretagne après le déversement de blé sur une voie ferrée

Plus de 1 000 tonnes de blé ont été déversées par des militants écologistes sur une voie ferrée à Pontivy samedi dernier. Il aura fallu quatre jours pour dégager le train, bloqué encore ce matin. Des employés agricoles et ferroviaires s'activaient ensemble pour aspirer le blé. Le produit est désormais irrécupérable pour des raisons sanitaires. Résultat : près de deux millions d'euros de préjudice et des agriculteurs accablés. "Ça fait mal au ventre quand on sait le travail que c'est de cultiver du blé aujourd'hui et de voir que des personnes sont capables en deux minutes de vider la moitié des wagons. C'est une honte", crie Thomas Couepel, président de la coopérative agricole "Le Gouessant". L'action a entraîné une vague d'indignation. "Dans la crise alimentaire et la situation internationale dans laquelle on se trouve, on ne peut pas jeter des milliers de kilos de blé sur la route. C'est un pur scandale", dénonce Claire Liétard, sous-préfète de Pontivy. "Le blé, c'est de l'alimentation, c'est de la vie. Ça ne se jette pas, ça ne se gaspille pas", ajoute Jean-René Menier, vice-président de la FDSEA du Morbihan. Dans la commune de Pontivy, les habitants ne comprennent pas non plus. Beaucoup jugent l'opération contre-productive. "Détruire un produit de base qui est vital, du blé qui va servir à alimenter, ça m'a foutu hors de moi". "Je trouve ça lamentable. Je pense qu'il y a d'autres façons d'agir plutôt que de déverser du blé", réagissent-ils. Une enquête est en cours. La coopérative agricole propriétaire du blé souhaite porter plainte. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel