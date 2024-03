Une inquiétante série de cambriolages à Yvetot

La ronde commence dans un quartier en construction. Matériels de construction coûteux ou encore câbles électriques attirent les convoitises des voleurs. Une camionnette suspecte attire l'attention de l’adjudant Christophe. Après vérification, rien à signaler, l’artisan est en règle. Les gendarmes multiplient les patrouilles aux alentours de la commune d'Yvetot. En un mois, ils ont recensé une vingtaine de cambriolages, quatre fois plus que d’habitude. Ils viennent alerter les riverains qu'un vol a eu lieu dans la rue. D’après les gendarmes, certains de ces cols sont liés, probablement commis par les mêmes serials cambrioleurs. Les voleurs sont de plus en plus organisés et n’hésitent pas à agir loin des grandes villes. Dans les rues d’Yvetot, 12 000 habitants, chacun prend ses précautions comme il peut. En complément des patrouilles, le maire compte sur une application. Elle permet à la gendarmerie d’envoyer des alertes directement sur le téléphone des habitants et des élus. TF1 | Reportage L. Merlier, L. Gorgibus, R. Maillochon