Une liste des médicaments "prioritaires" pour éviter la pénurie

Ce matin du mardi 13 juin, dans certaines pharmacies, les patients ont quasiment tous été confrontés à une pénurie de médicaments. Les pénuries s'accélèrent, car 80% des médicaments viennent de l'étranger, dont la plupart d'Asie. En 2022, il y a eu 3 000 ruptures d'approvisionnement. C'est trois à quatre fois plus qu'il y a cinq ans. Le ministère de la Santé vient d'établir une liste de 450 médicaments essentiels, comme les anesthésiques, les antidouleurs, les antibiotiques ou les patchs anti-tabacs. Les laboratoires devront garantir quatre mois de stock. Pour cela, l'État va aider les industriels à investir pour rapatrier la fabrication de 25 médicaments sensibles sur huit sites dans tout le pays. Cela permettra-t-il de réduire les pénuries rapidement ? Certainement pas, car réindustrialiser prend du temps. Exemple, à Gaillac, chez Pierre Fabre, ils travaillent depuis quatre ans à la relocalisation de deux anticancéreux. Il faudra encore attendre un an pour que les patients puissent bénéficier de ces deux molécules fabriquées dans l'Hexagone. TF1 | Reportage C. Bayle, S. Petit, J.F. Drouillet