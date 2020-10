Une lycéenne mise en examen pour avoir insulté une professeur

Le 9 octobre dernier dans le lycée du Muret à Toulouse, une professeure d'éducation civique évoque le port du voile islamique devant ses élèves de seconde. Tout se passe bien jusqu'à la sortie où trois élèves qui n'ont pas assisté au cours la prennent à partie et prônent l'application de la charia, la loi islamique. Une jeune fille de 16 ans l'insulte. Une conseillère principale d'éducation a assisté à la scène et a alerté le proviseur, qui a fait son travail très rapidement. Un certain nombre d'enseignants sont excédés de ces incivilités. L'enseignante porte plainte le jour même, et trois jours plus tard, les élèves sont éloignés du lycée. La gendarmerie, quant à elle, met en garde à vue sept personnes pour tirer toute l'affaire au clair lundi dernier. Aujourd'hui, la justice ne poursuit que l'auteur des insultes. La jeune fille a été mise en examen pour outrage à personne dépositaire d'une mission de service public dans une enceinte scolaire. Bien que mineur, elle risque jusqu'à six mois de prison.