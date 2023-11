Une météorite est-elle tombée sur une voiture en Alsace ?

Vu du dessus, le véhicule semble avoir été comme frappé par un objet tombé du ciel. Une partie du toit est enfoncée vers l'intérieur, la banquette arrière transpercée avec des éclats jusqu'au plancher. De quoi impressionner le propriétaire de la voiture. S'agit-il d'une météorite ou d'un objet tombant non identifié ? C'est toute la question. Une chose est sûre, ce matin du 20 novembre, les habitants du quartier affirment avoir été réveillés par un bruit retentissant, certains ont même cru à un séisme. L'interviewée disait "J'ai entendu le bruit et la sensation qu'on a eu, après on s'est levé, on a regardé par la fenêtre, et y a eu comme un gros tremblement. C'était hallucinant." Sans aller jusqu'à la guerre des étoiles, les pompiers ont tout de même mobilisé des moyens de détections pour exclure tout risque de radiation et tenter de retrouver l'éventuelle météorite. Finalement, les pompiers ont pu récupérer dans le réservoir un petit bout de caillou. Éventuel échantillon d'un objet stellaire, l'analyse en laboratoire le dira. La voiture rouge pourrait peut-être devenir célèbre, bien malgré elle. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre